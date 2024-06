Weekend elettorale. Ieri alle urne il 18,67% per le Europee. Disguidi sulle sezioni:

La prima giornata di votazione si è chiusa alle 23 di ieri sera. L’affluenza per le Europee registrata dalla Prefettura è stata la seguente (seggi completi): in provincia ha votato il 18.67%, per le Amministrative si sale al 21.56%. Ecco le affluenze nella città per le Europee: a Ravenna il 16.21%, Alfonsine 22.80%, Bagnacavallo 21.66%, Bagnara 14,36%, Brisighella 22.85%, Casola Valsenio 23.67%, Castel Bolognese 20.55%, Cervia 21.47%, Conselice 23.14%, Cotignola 19.43%, Faenza, 16.66%, Fusignano 23,74%, Lugo 22.59%, Massa Lombarda 20.68%, Riolo Terme 16.96%. Russi 20.15%, Sant’Agata sul Santerno 24,50, Solarolo 23.80%.

Oggi si replica, dalle 7 alle 23, poii comincerà lo spoglio del voto delle Europee e solo dopo quello delle Amministrative. Già stasera però, al registrarsi dell’affluenza, si conoscerà il destino di Casola Valsenio e Cotignola, dove c’è in corsa solo un candidato (del centrosinistra), che sarà eletto sindaco se avrà votato almeno il 40% degli elettori.

Intanto ieri si sono registrati alcuni disguidi. Grande è stato lo sconcerto di alcuni residenti di via Di Roma nel trovare chiuse le porte dell’istituto musicale Verdi, dove da decenni erano abituati a votano gli elettori iscritti alla sezione numero 102.

All’esterno non vi era alcuna indicazione su dove fosse stato dirottato il seggio, né erano state diffuse comunicazioni al riguardo. Solo dopo aver contattato l’ufficio elettorale, è emerso che almeno per questa tornata elettorale il seggio della zona è stato rivisto col numero 4 e indirizzato presso l’istituto tecnico Ginanni di via San Giovanni in Bosco, quando inizialmente alcuni avevano temuto di doversi recare a Savio, dove nell’elenco delle sezioni presente sul portale di Comune è indicata la numero 102. Una modifica vissuta comunque con disagio dai residenti di una zona centralissima della città, dove vivono molte persone anziane.