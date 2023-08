Zanarella, il ’pianista fuori posto’ Concerto all’alba a Marina Romea

Che fascino trasmetterà il concerto in programma alle 5.30 di domani al Bagno Corallo in viale Italia a Marina Romea. All’insolito orario si esibirà Paolo Zanarella il “Pianista fuori posto”, che animerà l’alba musicale di “Un mare di solidarietà”. Giunta alla sua decima edizione, la rassegna di appuntamenti musicali è organizzata dall’associazione Piccoli Grandi Cuori con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna e della Pro Loco di Marina Romea, in collaborazione con Betulle 61 - Room & Breakfast.

Pianista e compositore, Paolo Zanarella con il suo pianoforte a coda dal 2009 porta la musica al di fuori dei luoghi “classici” in cui viene generalmente confinata e oggi il suo palcoscenico sono le principali piazze d’Italia. Appuntamento a ingresso libero, con possibilità di effettuare donazioni all’associazione per progetti di accoglienza.