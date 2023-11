Zuffa fra cani in strada, donna in ospedale

Ha tentato di difendere il proprio cane dall’aggressione di uno di stazza più grande. Nel fare questo ha rimediato alcune ferite e si è vista costretta a ricorrere alle cure dell’ospedale. L’aggressione si è verificata nel tardo pomeriggio di sabato, in via Sant’Alberto. Gli agenti della Polizia locale di Ravenna sono intervenuti, all’altezza del civico 145, intorno alle 18.30. Una volta sul posto hanno accertato che due cani, mentre erano accompagnati dalle rispettive padrone, si erano azzuffati. Una donna di 60 anni, nel tentativo di difendere la propria bestiola, di piccola taglia, e di sottrarla alla furia dell’altro animale, è caduta a terra, riportando alcune lesioni. Subito è stato richiesto l’intervento del 118 e la donna è stata portata al pronto soccorso con un codice di bassa gravità. Agenti ancora al lavoro per appurare dinamica e cause dell’accaduto. Un altro equipaggio ha fermato un 23enne di Ravenna al voltante di una Polo, trovato in possesso di 5,6 grammi di cannabis: sanzione e ritiro patente.