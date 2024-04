Fortitudo Bologna - Orasì 70-76, una rimonta memorabile / FOTO

Ravenna, 26 novembre 2017 - L'OraSì vince una partita incredibile sul campo della Fortitudo Bologna imponendosi 76-70 dopo una gara dai due volti (FOTO). In balìa degli avversari per 30 minuti, la squadra di Antimo Martino sprofonda fino a -28, ma riesce a rivoltare la partita con un ultimo quarto da 37 punti contro i 13 dei padroni di casa.

La mossa vincente si rivela quella di buttare nella mischia i giovanissimi Vitale ed Esposito che con la loro energia e l'aiuto dell'esperienza di Raschi e dei due americani, ribaltano l'inerzia della gara.

Primi tre quarti con una sola squadra in campo, la Fortitudo. McCamey, Legion e Cinciarini affondano come un coltello nel burro della difesa ospite e inizialmente l'OraSì appare spenta e svogliata. Poco in attacco, male in difesa, alla fine del primo quarto è sotto di 9, che raddoppiano nel secondo. Nemmeno dopo l'intervallo la musica sembra cambiare. Cinciarini e i due americani continuano a mettere sotto pressione la difesa giallorossa e in attacco Montano, Giachetti e Grant non pungono. Male anche i lunghi che non riescono a portare pericoli. Amici segna il canestro del 56-28 poi si fa male anche Masciadri e per Ravenna sembra finita.

Martino allora toglie Giachetti e Montano e mette Vitale ed Esposito e la gara cambia. Il quintetto più inaspettato, con Vitale, Esposito, Raschi, Rice e Grant compie l'impresa. Complice una Fortitudo troppo rilassata dal punteggio. Gli americani tornano a giocare da americani e scardinano la difesa ospite. Vitale segna e serve un paio di ottimi assist mentre Esposito fa buona guardia in difesa. Il tutto sotto la supervisione di un Raschi vero direttore d'orchestra.

L'Orasì risale dal -18 del 30' al pareggio (68-68) per gestire poi nella maniera migliore gli ultimi possessi. Costringe Bologna al fallo e si mantiene fredda dalla lunetta, cosa che non riesce a parti invertite agli avversari. In questo modo svolta la gara e cattura due punti sbancando un palazzetto nel quale vincere non è mai stato facile per nessuno.

Il tabellino

Consultinvest Bologna 70 OraSì Ravenna 76 CONSULTINVEST BOLOGNA: Boniciolli ne, Cinciarini 18 (4/5, 1/2), Mancinelli 1 (0/2, 0/2), Legion 14 (7/9, 0/6), Montanari ne, Gandini 3 (0/2, 1/3), Amici 7 (1/1, 1/2), Italiano (0/3 da 3), Mccamey 18 (6/7, 1/4), Bryan 4 (2/2). All. Boniciolli. ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi ne, Montano 2 (1/3, 0/4), Sgorbati 3 (1/2 da 3), Giachetti 5 (1/2, 0/1), Chiumenti 4 (2/4), Raschi 8 (0/2, 2/4), Esposito, Masciadri (0/1, 0/1), Cinti ne, Vitale 4 (2/2, 0/1), Rice 31 (7/11, 3/6), Grant 19 (6/7). All. Martino. Arbitri: Pazzaglia, Rudellat, Cattani Note - Parziali: 20-11, 37-19, 57-39. T2: Bo 21/33, Ra 19/32. T3: Bo 5/26, Ra 6/19. TL: Bo 13/21, Ra 20/25