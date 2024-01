Elezioni 2024 a Conselice: Andrea Sangiorgi candidato sindaco

Conselice (Ravenna), 23 gennaio 2024 – “Quello che sto per intraprendere con impegno e serietà è un chiaro mandato di rinnovamento per costruire una lista civica di centro sinistra con nuovi volti e priorità. Tra queste sicuramente la sicurezza del territorio e delle persone, il potenziamento dei servizi sociali e sanitari con un’attenzione particolare a chi è più in difficoltà”.

Sono le parole di Andrea Sangiorgi, votato all'unanimità dall’assemblea degli iscritti al Pd di Conselice, candidato sindaco per le prossime elezioni comunali di giugno. Classe 1999, cresciuto a Lavezzola, è un volto nuovo della politica locale. Laureando in Scienze Politiche a Bologna, è entrato in Consiglio Comunale nel 2019, poi segretario del circolo Pd di Lavezzola dal dicembre del 2021 ed in Giunta dal febbraio 2022 .

All'incontro aperto dalla relazione di Rita Brignani – segretaria dell'Unione Comunale – sul percorso di consultazione avviato negli scorsi mesi e che ha visto un dibattito vivace sui problemi locali e le criticità emerse dalla catastrofica alluvione del maggio scorso, erano presenti Alessandro Barattoni e Davide Pietrantoni, rispettivamente segretario provinciale e coordinatore dell'area lughese del Pd.

“Le prossime elezioni – ha sottolineato Barattoni nelle conclusioni – comportano che dentro il Pd si sentano tutti mobilitati, Per il resto considero Andrea molto bravo; per lui c'erano ampie possibilità sia a livello amministrativo sia politico. Ha deciso di mettersi a disposizione per un progetto sul Comune nel quale ora è anche un amministratore. Però non basta, e quando qualcuno gli chiederà chi c'è dietro, lui deve sapere che dietro c'è tutto il Pd e le comunità che sa rappresentare”.

Sono già calendarizzate tre assemblee pubbliche di presentazione del candidato per la costruzione di una lista civica di centro-sinistra: a Lavezzola presso la Casa Comunale mercoledì 24 gennaio alle ore 20.30, a San Patrizio presso l’Ex Bar Cittadino venerdì 26 gennaio alle ore 20.30, a Conselice nella Sala “Il Gabbiano” lunedì 29 gennaio alle ore 20.30.