L’OraSì vince con la grinta, il derby è suo 68-67

Ravenna, 19 febbraio 2018 - In un Pala De André che fa registrare il record di pubblico, oltre 3.000 persone, l’OraSì vince con grande fatica il derby ma si scrolla di dosso la piccola crisi che l’affliggeva da 3 partite. Una gara nervosa, non bella tecnicamente ma ricca di emozioni fino all’ultimo secondo. Giachetti è dominante, ma molto bene fanno anche Grant e Masciadri che dominano i rimbalzi: 45-30 il computo finale.

La partita offre ritmi elevati da subito. Inizialmente l’equilibrio regna sovrano con l’OraSì che colpisce con Grant e Chiumenti da sotto mentre Forlì risponde con le triple e con Severini e Fallucca tra i più attivi. Valli predispone una marcatura asfissiante su Rice e intasa l’area pitturata e per Ravenna trovare la via del canestro si fa complicato. Ci riesce con continuità il solo Giachetti ma dall’altra parte Naimy fa valere tutta la sua esperienza su Vitale e Masciadri catturando falli. Due gite in lunetta del play israeliano portano 5 punti (5/5 per lui) e valgono il 29-37 Forlì. Poco dopo la tripla di Jackson allarga la forbice a +11, divario che regge fino alla sirena dell’intervallo lungo (35-46). Al ritorno in campo l’OraSì ha un altro piglio. La palla circola più fluida e i protagonisti in campo ritrovano mordente e lucidità nelle conclusioni. Contemporaneamente la difesa stringe le maglie e non concede più tiri facili agli ospiti. Il controparziale giallorosso è devastante nel terzo periodo: 23-10 che significa sorpasso. Sono di Raschi e Masciadri i punti del 56-56 e del 58-56 col quale termina il terzo periodo. Il quarto periodo diventa una guerra di nervi. Masciadri regala subito 5 punti alla causa a cui risponde Diliegro, ma l’OraSì tiene il naso avanti per tutto il quarto periodo, soprattutto perché si segna col contagocce. Rice commette un’ingenuità quando sembra ormai fatta e concede a Diliegro un gioco da 3 punti (canestro con fallo), Forlì torna così a -2 (68-66). Ravenna poi pasticcia una rimessa con Masciadri che perde la palla e sul fallo successivo Naimy dalla lunetta ha la possibilità di pareggiare. Al play però trema la mano e fa 1/2 e sul successivo possesso i giallorossi difendono con le unghie il piccolissimo vantaggio per i pochi secondi che restano sul cronometro e si portano a casa il derby 68-67.

Il tabellino

OraSì Ravenna 68 Unieuro Forlì 67 ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi ne, Montano 5 (1/1, 1/5), Sgorbati 4 (2/2), Giachetti 16 (4/6, 2/4), Chiumenti 4 (2/8), Raschi 2 (0/1, 0/1), Esposito ne, Masciadri 12 (3/5, 2/5), Cinti ne, Vitale 2 (1/2), Rice 10 (5/16, 0/4), Grant 13 (6/10). All. Martino. UNIEURO FORLì: Diliegro 9 (4/10), Castelli 9 (2/4, 1/1), Fallucca 6 (0/2, 2/5), Naimy 14 (3/6, 0/5), Campori, Jackson 13 (2/4, 3/6), Gellera ne, Bonacini 3 (1/2, 0/1), Severini 13 (1/3, 3/4), Thiam, Ravaioli ne, De Laurentiis (0/2). All. Valli. Arbitri: Benis, Marton, Valleriani Note - Parziali: 19-21, 35-46, 58-56. T2: Ra 24/51, Fo 13/33. T3: Ra 5/19, Fo 9/22. TL: Ra 5/6, Fo 14/17 Spettatori: 3.200