Cral Mattei e Pro Loco Reda guidano i loro gironi

Prime solitarie nei due gironi di Terza ravennate. Nel gruppo A resta da solo il Cral Mattei che, dopo aver vinto a tavolino al primo turno, si ripete questa volta sul campo, vincendo 2-1 in casa delle Saline Romagna: decisivo il gol di Gianluca Montanari al 18’ del secondo tempo. Dopo la sconfitta decretata dal giudice sportivo, il Mezzano si riscatta battendo 4-1 il Carpinello con la doppietta di Pirazzoli. Alle spalle della capolista la Compagnia dell’Albero che si scatena vincendo 8-2 con la Monti e i Coyotes, grazie al successo per 1-0 a Porto Corsini. Nel girone B resta da sola la Pro Loco Reda che batte 2-1 a domicilio lo Sporting Lugo. Alle spalle della capolista si assestano in tre: Biancanigo (4-4 col Villanova), Mordano Bubano (4-1 in casa del Lectron) e la Marradese, vittoriosa 3-0 col Giovecca grazie alla tripletta di Betti. Risultati Terza Categoria, 2ª giornata. Girone A: Atlas-Bisanzio 0-3, C. Albero-Monti 8-2, J. Cervia-Pol. Camerlona 0-2, S. Romagna-E. Mattei 1-2, Mezzano-Carpinello 4-1, P. Corsini-Coyotes 0-1. Riposa: P. Marina. Classifica: E. Mattei 6; C. Albero, Coyotes 4; Bisanzio, Mezzano, Pol. Camerlona, Carpinello, J. Cervia, P. Marina, Monti 3; S. Romagna, P. Corsini, Atlas 0. Girone B: Lectron-M. Bubano 1-4, Marradese-Giovecca 3-0, Prada-Brisighella 3-2, Sp. Lugo-P. L. Reda 1-2, Vatra-Ulisse&Penelope 1-2, Villanova-Biancanigo 4-4. Riposa: Lugo. Classifica: P. L. Reda 6; Biancanigo, M. Bubano, Marradese 4; Prada, Ulisse&Penelope, Giovecca, Lugo 3; Brisighella, Sp. Lugo, Villanova 1; Lectron, Vatra 0.

u.b.