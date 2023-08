A1, traffico e code per incendio nei campi a Reggio Emilia in direzione Bologna

Bologna, 2 agosto 2023 – Code sull'A1, tra il bivio con l'A15 e Terre di Canossa Campegine (Reggio Emilia), in direzione Bologna, a causa di un incendio nei campi adiacenti la carreggiata all'altezza del km 116.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2/o Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Il traffico transita su tutte le corsie disponibili.

Al traffico diretto verso Bologna. Autostrade consiglia di immettersi in A15, uscire a Parma ovest e percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Terre di Canossa.

In direzione Napoli, invece, ci sono code a tratti tra Parma e Terre di Canossa - Campegine per traffico intenso.