Incendio a Brisighella, continuano a bruciare le colline: all’opera elicotteri e canadair

Brisighella (Ravenna) 2 agosto, 2023 – Continuano a bruciare le colline fra San Cassiano e San Martino in Gattara, in località Boesimo. Dopo 24 ore i vigili del fuoco stanno ancora lottando contro le fiamme con l'ausilio di elicotteri e aerei canadair. L’esteso rogo è scoppiato lunedì mattina in una zona impervia a sud di Brisighella, in posizione elevata e boscosa, fra le colline.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri, riforniti d'acqua con l'ausilio di un bacino artificiale

Dopo le 5 la zona è stata raggiunta da vigili del fuoco provenienti da Ravenna, Faenza, Casola Valsenio, Forlì, Marradi e anche dalla provincia di Bologna.

I vigili del fuoco e la protezione civile, che hanno installato un centro operativo avanzato lungo la provinciale, stanno aprendo una pista, con l'ausilio di bulldozer, per raggiungere la zona delle fiamme, priva di strade e con sentieri danneggiati dalle frane degli ultimi mesi. Le operazioni sono state rese più complicate dal vento di martedì.

Per la difficoltà di accesso hanno operato principalmente due elicotteri al quale si è aggiunto un aereo specializzato canadair che finché il vento lo ha reso possibile ha fatto diversi lanci d’acqua. Sul posto anche Protezione civile, tecnici del Comune di Brisighella, polizia locale e il nucleo Forestale dei Carabinieri. Ancora ignote le cause dell’incendio.