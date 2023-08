Incendio oggi a Brisighella (Ravenna): boschi in fiamme, canadair in azione

Brisighella (Ravenna) 1 agosto, 2023 – Fiamme all’alba fra le colline di Brisighella. Il rogo è scoppiato in una zona impervia in località Boesimo, fra San Cassiano e San Martino in Gattara. Dopo le 5 la zona è stata raggiunta da vigili del fuoco provenienti da Faenza, Casola Valsenio e Marradi.

Entrato in azione anche un aereo canadair

L’area è priva di strade e irraggiungibile con i mezzi e difficoltosa da raggiungere a piedi, per questo ha operato principalmente un elicottero al quale si è aggiunto un aereo specializzato canadair, che ha fatto il primo lancio di acqua intorno alle 12.30. Sul posto è giunto anche il nucleo Forestale dei Carabinieri. Ancora ignote le cause dell’incendio, al momento non si hanno notizie di case o aziende coinvolte.