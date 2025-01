Addio a Ester, una colonna della Polisportiva

Polisportiva di Montalto in lutto per la morte della volontaria Ester Grisendi. Aveva 68 anni. Ester, deceduta in ospedale, da tempo combatteva con gravi problemi di salute ed è sempre stata assistita dalla sua famiglia nella sua abitazione della borgata di Cesolla di Montalto di Vezzano. Aveva lavorato nella tipografia Icar di Reggio. Era molto nota e stimata per il suo impegno di volontaria della Polisportiva di Montalto: collaborava principalmente come cuoca durante la tradizionale sagra estiva di San Lorenzo e anche per le altre iniziative organizzate nel corso dell’anno.

"Ester era una persona cordiale e generosa – ricorda Sara Prati, presidente della Polisportiva –. Era sempre presente alle nostre feste, ai pranzi e agli eventi dove operava come cuoca. E’ stata l’ideatrice dell’arrosto di San Lorenzo che proponiamo in agosto alla sagra. Per tanti anni, assieme al marito Gianni, è stata una volontaria che, con grande disponibilità, ha sostenuto la Polisportiva che esprime profondo cordoglio per la notizia della sua scomparsa. Oggi parteciperemo in tanti per l’ultimo addio ad Ester".

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo in auto alle 14 dalla camera ardente della struttura ‘Le Esperidi’ di La Vecchia per raggiungere la chiesa parrocchiale di Montalto per la Messa funebre. La salma sarà poi cremata.

Ester Grisendi lascia il marito Gianni Barbieri, la figlia Cinzia con Thomas, la sorella Silvana, il fratello Silvano, i nipoti, le cognate, il cognato e gli altri parenti. I famigliari hanno chiesto non fiori, ma eventuali offerte a favore del Core (reparto di onco-ematologia di Reggio). Tante le attestazioni di cordoglio che sono arrivate alla famiglia che ringrazia la dottoressa Patricia Marino per le premurose cure prestate.

Matteo Barca