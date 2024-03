Addio al mugnaio Ulderico ’Machinein’

Ulderico Aldini era un personaggio storico di Viano. Ulderico, conosciuto col soprannome di ‘Machinein‘, se n’è andato a 96 anni, poche ore dopo aver subito un intervento chirurgico al Santa Maria Nuova. È stato il fondatore dell’antico mulino di Cadonega, località sulla sponda sinistra del torrente Tresinaro, mulino ora gestito dalla nipote Lucrezia, dove ancora oggi si macina la farina come un tempo. Piangono la scomparsa di Ulderico, un bravo maestro di diverse generazioni di mugnai, i figli Massimo ed Emanuela, la nuora Sonia, il genero Cesare, i nipoti Sara, Lucrezia e Marcello e i pronipoti Alessandro e Gabriele. Le esequie di Aldini si sono svolte nel pomeriggio di ieri nella chiesa parrocchiale di Viano. Aldini era divenuto famoso sette anni fa per la passione per il paracadutismo, quando, all’età di 90 anni, visse l’esperienza di un lancio dal campovolo di Reggio in tandem, ripreso dalle telecamere della Rai. "Ho sempre avuto la passione per il volo – aveva detto Ulderico in quell’occasione, prima del lancio –. Da piccolo mi buttavo dal punto più alto del fienile. Poi finalmente il primo volo aereo a Rimini a 25 anni. Nel tempo ho sempre continuato e appena si presentava l’occasione di salire su un aereo, non me la facevo certo scappare".

gi. fi.