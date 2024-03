Anziana fermata senza patente: “Compio 104 anni e ho chiesto la visita per il rinnovo”. Video

Ferrara, 19 marzo 2024 – “Festeggio con me stessa. Non ho invitato nessuno. Mi sono fatta il brodo buono con uno dei miei polli e ci cuocio la pastina piccola”. Giuseppina Molinari detta 'Giose', ha compiuto oggi 104 anni (video).

Giuseppina Molinari detta 'Giose', ha compiuto oggi 104 anni: "Leggo sempre il Carlino"

Il regalo più bello? “Il salame all'aglio ferrarese che mi ha portato il mio amico Lucino Bruschi – risponde sfoderando l'insaccato come una spada –. Servono sapori genuini”. Con lui, va durante le notti d'estate a consegnare i meloni dell'azienda agricola al Centro agrialimentare di Bologna: “La Giose dorme poco – conferma Bruschi che è andato a trovala, accompagnato dalla madre, in occasione del compleanno – mi fa compagnia in camion e si diverte. Frequenta casa nostra, in campagna, da quando ero bambino e le portiamo il nostro miele da mettere nel tè”.

Giose, da poco più di una settimana, non può guidare. I carabinieri l'hanno fermata all'una di una domenica notte mentre guidava nel centro storico di Bondeno, con la patente scaduta da due anni e la Fiat Panda senza assicurazione. Aveva fatto le 'ore piccole': “Ero andata a giocare a briscola con le mie amiche – ammette allargando le braccia -. Non quelle che hanno la mia età, che non ci sono più, ma quelle più giovani con le quali mi diverto tanto”.

Ma come diffondeva una canzone dei suoi tempi “La notte è piccola per noi, troppo piccolina. Se stiamo insieme durerà, non fuggirà”. E al 'fermo' della delle forze dell'ordine, che hanno caricato la Fiat panda bianca sul carroattrezzi, si è fermata un attimo ma non si è arresa. “Sto aspettando di poter fare la visita per il rinnovo della patente – annuncia Giuseppina - . Intanto ho già ordinato una Vespa e nel frattempo vado a Bondeno in bicicletta. Mi fanno bene venti chilometri al giorno di movimento”.

La sua casa di Vigarano Pieve è un intreccio di raggi di sole che arrivano dalle finestre, tra le tende bianche inamidate di pizzi e mobili ottocenteschi lucidi di cera e coronati di centrini. “Amo questi mobili di famiglia che oggi non ci sono più – racconta – anche se sono impegnativi perché devo dare l'antitarlo due volte all'anno. Mi piace questa stufa di cotto, adoro gli oggetti di rame, i piatti di ceramica, i soprammobili che mi ricordano la vita. Curo la casa con passione perché bisogna stare bene dove si abita”.

Giuseppina è autonoma completamente: “C'è una signora che mi viene ad aiutare due volte la settimane per le pulizie – dice – ma del resto faccio tutto da sola”. I capelli profumati e il vestito fiorato, lineare come lei, rigoroso ma punteggiato di petali. “In questi giorni sono sempre in giro – sorride –. Mi intervistano le tv. Ma non sono diventata famosa solo adesso. Lo sono sempre stata!”. Scherza Giuseppina Molinari e l'ironia si diffonde come fosse la ricetta di una lunga vita.

Insieme ai segreti per raggiungere i 104 anni, che diffonde: “Ho fatto l'amore ma non mi sono mai sposata – rimarca – perché non voglio fare la serva a nessuno. Faccio e mangio solo quello che mi piace e vivo da donna libera”. Inoltre “Leggo solo il Resto del Carlino” dice mostrando i giornali”.