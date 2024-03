Fermata in auto la notte. Al volante a 103 anni con la sua Panda bianca. La patente era scaduta

"La Giose brontolava ma è stata portata a casa dai carabinieri e la sua Panda è stata portata via con il carro attrezzi". E’ questa la notizie che circolava ieri mattina per Bondeno ed era tutto vero. Giuseppina Molinari, detta ‘Giose’, 103 anni, residente a Vigarano Pieve, con tanti amici in centro a Bondeno che ogni giorno va a trovare a bordo della sua Fiat Panda bianca, è stata fermata lunedì notte in centro storico dai carabinieri. Il veicolo non aveva la copertura assicurativa e la patente era scaduta da due anni. Del resto Giose, non ha mai nascosto la sua ribellione alle regole: "Arrivata a questa età – ha sempre detto – faccio quello che voglio".

A dire il vero era stata già fermata, qualche mese fa, sempre a Bondeno, anche dagli agenti della polizia locale che avevano provveduto a stilare tutti i verbali del caso. Pare anche che Giose si fosse presentata per fare il rinnovo della patente, senza però ottenerlo e ricominciando a guidare, consapevole di violare il codice della strada. Sta di fatto che lunedì notte, intorno all’una, al 112 è giunta la segnalazione di un cittadino di Bondeno che aveva notato, in piazza della Repubblica, un veicolo bianco procedere in modo pericoloso. Immediato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che, dopo poco, è riuscita a rintracciare il mezzo. Grande la sorpresa dei militari quando dai documenti hanno accertato l’anno di nascita della signora. Classe 1920, 103 anni compiuti ma ancora in grado di mettersi in macchina ed arrivare a Bondeno per trovare alcuni amici. Probabilmente, data l’ora, la donna si era disorientata e continuava a girare intorno alle stesse strade. I carabinieri nel controllare i documenti di guida, però, hanno accertato che il veicolo non aveva la copertura assicurativa e la patente della donna era scaduta da due anni. Sono state così elevate le contravvenzioni previste dal Codice della Strada ed il veicolo è stato prelevato da un carro attrezzi che lo ha caricato e trasportato nel luogo richiesto dalla signora, anche lei riaccompagnata a casa, con i carabinieri che hanno seguito tutte le operazioni in modo che non vi fossero ulteriori difficoltà. "Sarà un bel guaio per la Giose starsene a casa a Vigarano solo con i suoi polli senza venire in piazza a Bondeno a mangiarsi il gelato – commentavano ieri in paese dopo aver appreso la notizia – senza andare a giocare a burraco con le sue amiche e senza incontrare ogni giorno tutti i suoi conoscenti. Non può stare senza la sua macchina".