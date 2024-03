A 103 anni al volante senza patente, il web si divide. “Nonnina eroica”, “Pericolo per gli altri”: i commenti infuocano i social

Bondeno (Ferrara), 14 marzo 2024 - La storia della nonnina di 103 anni fermata in auto di notte al volante e senza patente da due anni ha fatto il giro del web e diviso il popolo dei social. Per qualcuno Giuseppina Molinari, detta ‘Giose’, residente a Vigarano Pieve è "un mito"; per altri "c’è da piangere, non ridere", ritenendo “pericolosa” la scelta fatta dalla vecchietta.

La donna era stata fermata dai carabinieri in viale Repubblica a Bondeno dai carabinieri mentre viaggiava a bordo della sua Fiat Panda Bianca diretta a Bondeno per andare a trovare degli amici, ma poi dopo i controlli era stata riaccompagnata dagli uomini dell’Arma nella sua abitazione. La vicenda di Giuseppina è diventata virale, ha fatto il giro dei social e non sono di certo mancati commenti.

Tanti quelli affettuosi e ironici: "Sei la nonna che tutti vorrebbero"; "Sei un mito"; "Fantastica, non ce l'ho nemmeno io l'entusiasmo e la voglia di vivere che ha lei". Sicuramente l'energia della nonnina è insuperabile. "Eroica nonnina", scrive un cittadino; "Carattere granitico e fortissima personalità", aggiunge chi la conosce; "La Giose, indomita, creativa, generosa e gentile”, aggiunge un altro.

"Tanto di cappello comunque anche se non si può" ; "nonnina sprint". "Quello è lo spirito, se è così da anziana non oso pensare quanta roba era da giovane", il commento ironico di una utente. Ma il web è diviso sulla vicenda e c'è chi è molto critico. " Per fortuna non è successo nulla", scrive qualcuno; "Se non è egoismo questo", fa eco un altro. "E se succedeva un incidente?", si domanda un utente; "E poi criticano i giovani", un altro commento; “Un pericolo per gli altri”, scrive un altro. E c’è allarga il discorso parlando di patente e limiti di età. Giuseppina Molinari comunque non si arrende: "Mi compro una vespa", ha detto dopo il fatto. Sui social c'è chi le consiglia una "bicicletta elettrica assistita così è’ a norme di legge". Qualcuno resta neutro con un semplice "Forza nonna".