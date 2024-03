Addio al piccolo Diego, supertifoso della Reggiana. Il padre: “E’ un’ingiustizia”

Reggio Emilia, 29 marzo 2024 – Quando succedono cose come questa, si grida alla vita ingiusta. Probabilmente è così, ma ben poco consola. E allora il modo migliore per ricordare il piccolo Diego Zancanella, 7 anni, scomparso giovedì dopo una lunga lotta contro una malattia cerebrale diagnosticata a marzo 2023, è quello scelto dal padre Stefano, in una struggente lettera di commiato.

“Mi mancherai tantissimo Dieghito – scrive tra l'altro il padre - Chissà dove sei andato, chi ci sarà a proteggerti adesso, perché eri un bambino buono e tenero e quindi andavi protetto dai malvagi. Spero non sia un posto buio, tu avevi paura del buio. E un’ingiustizia quello che ti è successo: maledetto glioblastoma: che il mondo possa trovare una cura per sconfiggerti per impedirti di portare via bambini innocenti. Non saprò mai come saresti diventato da adulto - conclude Stefano Zancanella - che lavoro avresti fatto. Non mi sarebbe dispiaciuto se avessi fatto il ferroviere come il papà o come il nonno. Ah ecco, nonno Uccio: trova Diego ovunque sia e stagli vicino finché io o la mamma non torniamo a riprendercelo, perché presto o tardi arriverò e staremo insieme per l’eternità”.

Oltre a quello sconfinato della famiglia, un’ondata di amore verso Diego era arrivata da tutta la città, in particolare dal mondo dei tifosi della Reggiana. Diego infatti era tifosissimo dei granata e nell’ottobre scorso il Gruppo Vandelli gli aveva dedicato uno striscione di incitamento. Il piccolo era poi sceso in campo mano nella mano col capitano Paolo Rozzio. E proprio questa immagine è stata scelta dalla società per onorare il giovane tifoso:

”Ciao Diego – scrive la Reggiana sui social - per sempre mano nella mano con la tua passione granata”. Anche le pagine dei supporters dedicati ai granata hanno espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa”.

I funerali di "Dieghito" si svolgeranno sabato alle 14.30 nella chiesa di San Paolo. Oltre a papà Stefano Diego lascia la mamma Maria, la sorella Nurielys e la nonna Nurys.