Aggredisce gli operatori sanitari

Per anni aveva minacciato e maltrattato la madre, un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine e condannato per i maltrattamenti a un anno e quattro mesi di reclusione. La sentenza, diventata definitiva lo scorso aprile, ha fatto scattare gli arresti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Castelnovo Sotto, dove l’uomo risiede, concedendo gli arresti domiciliari. Ma il 32enne si sarebbe reso protagonista di comportamenti aggressivi e minacciosi verso operatori sanitari intervenuti per richieste di soccorso. Situazione che ha convinto il magistrato a chiedere e ottenere dal giudice l’inasprimento della misura cautelare, con la revoca dei domiciliari e il suo trasferimento in carcere ad opera dei carabinieri di Castelnovo Sotto, in attesa di ulteriori decisioni del tribunale di sorveglianza.