Auser e Cgil in lutto per Carla Iori: "Grande amica, donna e volontaria"

Auser e Cgil in lutto per la morte di Carla Iori, ex sindacalista e presidente dell’Auser. Iori viveva ad Albinea ed è deceduta domenica all’età di 76 anni. Negli anni ’70 aveva lavorato al centro di igiene mentale di Correggio come infermiera psichiatrica. Dopo l’esperienza come delegata sindacale nello stesso centro, nel 1976 è entrata a far parte della Federbraccianti e dal 1982 del sindacato tessile-abbigliamento; dal 1989 al 1992 ha fatto parte della segreteria della Cgil di Reggio. Ha diretto, come segretaria provinciale, la categoria della funzione pubblica occupandosi di enti locali negli anni di approvazione della legge Bassanini. Con il pensionamento, nel 2003, ha operato per l’Auser di cui è diventata responsabile. Si è sempre spesa contro l’isolamento delle persone anziane e con fragilità, assumendo un ruolo di coordinamento fondamentale. Già direttrice provinciale Auser, Carla è divenuta presidente comunale dell’Auser di Reggio. "Perdiamo oggi una grande amica, donna e volontaria: Carla si è sempre dedicata alla difesa e supporto delle persone con difficoltà" dicono dall’Auser. I funerali si svolgeranno domani partendo alle 9 dalla camera ardente della Croce Verde per il nuovo cimitero di Coviolo. La 76enne lascia il marito Raffaele (Glauco), la figlia Marzia, il fratello Marco.

Matteo Barca