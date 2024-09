Azzolini scomparso a 77 anni: "Una perdita enorme per tutti noi"

Se n’è andato Pietro Giovanni Azzolini, aveva 77 anni. Alle ultime amministrative è stato il candidato sindaco per la lista Alleanza per San Polo sostenuta da tutti i partiti di centrodestra, nosto anche per l’azienda Verdi a Castelnovo Sotto. A lui un "commosso addio": "La sua prematura dipartita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità e tra coloro che hanno condiviso con lui un percorso di impegno e passione politica", scrivono dal centrodestra. Il capogruppo Paolo Rocchi ricorda Azzolini come "un uomo di grande integrità. Pietro era un esempio di dedizione e serietà. La sua passione per la politica continuerà a ispirarci", ha dichiarato, evidenziando il legame di amicizia che li univa. Anche Francesco Benelli, consigliere e presidente del circolo di Fratelli d’Italia, ha voluto omaggiarlo, sottolineando il suo impegno costante per la collettività. "Pietro era un uomo di principi solidi, capace di guardare al futuro con una visione chiara e determinata. La sua scomparsa è una perdita enorme per tutti noi", ha affermato Benelli, ricordando il lavoro condiviso nella lista Alleanza per San Polo. Gentjan Kurti, consigliere di Fratelli d’Italia, ha espresso il proprio dolore per la perdita di un collega e amico stimato. "Pietro era una persona che sapeva unire, sempre pronto al dialogo e alla collaborazione. La sua scomparsa lascia un vuoto che sarà difficile colmare, ma continueremo a portare avanti il suo impegno per il bene di San Polo". A ricordare Azzolini, anche tutti i membri della lista Alleanza per San Polo, insieme ai tanti simpatizzanti che hanno appoggiato il progetto politico nelle scorse elezioni. "L’eredità di Azzolini vivrà nel lavoro e nei valori di coloro che continueranno il suo cammino, con l’obiettivo di realizzare quella visione di comunità che lui ha sempre sostenuto. In questo momento di dolore, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Pietro Azzolini, unendosi nel ricordo di un uomo che ha dato tanto. La sua memoria rimarrà viva nei cuori di chi lo ha conosciuto e apprezzato per la sua generosità e il suo impegno instancabile".

Azzolini era un "imprenditore di successo, amante della Val d’Enza – così lo ricorda Alberto Bizzocchi, vice coordinatore regionale di FdI –. Da sempre al mio fianco, in AN e nel 2012 fu uno dei primi iscritti a Fratelli d’Italia. Grazie Pietro sarai sempre nei nostri cuori". Azzolini lascia la moglie Monica, i figli Athos, Gael e Sylvia e la sorella Gianna. I funerali oggi alle 9 dalla Casa Funeraria Croce Verde di Reggio per la chiesa parrocchiale di Vetto. Non fiori ma eventuali offerte al G.R.A.D.E. Onlus, Iban: IT40S0503412807000000100367 CC: 10680429