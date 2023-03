Reggio Emilia, massacrati dalla baby gang: “Li imploravo di non uccidermi”

La gazzella dei carabinieri davanti al bar

Per approfondire:

Scandiano (Reggio Emilia), 24 marzo 2023 – Hanno minacciato e preso a calci le vittime, e le hanno intimorite successivamente su Instagram, per evitare che le stesse potessero presentare denuncia alle forze dell’ordine. Sono stati individuati dai Carabinieri della tenenza di Scandiano i responsabili della grave aggressione avvenuta ai danni di due ventenni finiti nel mirino di una gang di giovani bulli, lo scorso 15 gennaio al ‘Dada Bar’ di Scandiano. Le indagini hanno portato l’autorità giudiziaria ad applicare gli arresti domiciliari a carico di un 28enne residente a Casalgrande, ritenuto il capo del gruppo di bulli, oltre a due misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con obbligo di dimora notturno, nei confronti di due 19enni residenti a Scandiano, presunti responsabili di rapina e lesioni personali aggravate. Altri due minorenni sono stati chiamati a rispondere in concorso. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, i due aggrediti erano usciti per trascorrere un tranquillo sabato sera fra amici. Erano andati al Dada Bar di Scandiano; è qui che, dopo un banale diverbio, erano stati aggrediti brutalmente dal branco, una banda che ha radici a Casalgrande ed è già stata protagonista di altri altri episodi di cronaca. Prima le minacce con...