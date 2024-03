Incendio distrugge B&B a Bagnolo, nei guai un ragazzo di 29 anni

Bagnolo (Reggio Emilia), 25 marzo 2024 - Ha un presunto responsabile il rogo in un alloggio all’interno di un Bed & Breakfast di via Provinciale Nord a Bagnolo, avvenuto sabato scorso con danni ingenti alla struttura. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia di un uomo di 29 anni residente nel Reggiano, accusato di danneggiamento seguito da incendio. L’alloggio era stato occupato da una coppia e proprio la sera precedente i carabinieri erano intervenuti in quel luogo per la segnalazione di una lite tra la stessa coppia e l’uomo indagato, il quale pare avesse danneggiato i locali. Secondo le indagini, risulta che il 29enne sarebbe tornato il giorno dopo, appiccando le fiamme al materasso della camera, facendo così sviluppare l’incendio che ha provocato parecchi danni e domato dall’intervento dei vigili del fuoco. Dopo la prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, si è arrivati alla denuncia penale a carico del 29enne, già inoltrata alla magistratura. Da subito si era capito che l’incendio era doloso. Poi la ricostruzione di quanto avvenuto ha ulteriormente chiarito la possibile dinamica dell’episodio. L’area interessata dalle fiamme al momento risulta inagibile. I danni sono ingenti.