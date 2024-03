Rogo dal caricabatterie del cellulare. Uomo ustionato, famiglie evacuate

Un violento incendio, nel pomeriggio di ieri, in via Di Vittorio 17, a San Lazzaro, ha causato il ferimento di un anziano e l’intossicazione di una donna. L’immobile è stato dichiarato inagibile e trenta persone sono state sfollate. Le fiamme, in un attimo, hanno avvolto l’appartamento al secondo piano nel quale abita un uomo di 80 anni che per le ustioni riportate è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con sei squadre: sia dalla Centrale che dai distaccamenti più prossimi, ovvero San Lazzaro e il Carlo Fava. Dalle prime indagini pare che l’incendio si sia scatenato a causa di un corto circuito scaturito da un carica batterie di un telefono che era attaccato alla presa.

I sanitari del 118 sono arrivati con ambulanze e auto mediche oltre che con l’elisoccorso. Ad avere la peggio un italiano 80enne. Trasferita in ospedale anche una vicina di casa, a causa delle inalazioni da fumo, in codice di media gravità.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro che hanno assistito i condomini in strada. Trenta le persone che sono state sfollate: solo cinque di queste, compresa una ragazza incinta, saranno alloggiate in un hotel per la notte. In serata sono stati rinvenuti anche i resti di due cani morti carbonizzati nell’incendio: erano della figlia dell’80enne. "Ci siamo subito attivati per i nostri cittadini in attesa che i pompieri verifichino le condizioni strutturali dell’immobile – ha dichiarato il sindaco Isabella Conti –. In questa situazione ci tengo a ribadire l’importanza del distaccamento che abbiamo voluto sul territorio e che ha permesso che i pompieri arrivassero in cinque minuti".

Zoe Pederzini