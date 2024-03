Incendio oggi a Bologna: condominio evacuato, in due all’ospedale per ustioni e il fumo inalato

San Lazzaro (Bologna), 24 marzo 2024 - Grave incendio, nel pomeriggio di oggi, in via Di Vittorio 17, a San Lazzaro di Savena.

Un appartamento del secondo piano è andato a fuoco pare, stando ai primi rilievi, a causa di un corto circuito scaturito da un carica batterie di un telefono che era attaccato alla presa.

L'incendio che è scoppiato in un condominio a San Lazzaro, in provincia di Bologna

Le fiamme e il fumo si sono sviluppati in breve tempo invadendo il condominio. Le condizioni peggiori riguardano un italiano 73enne, che viveva nell’appartamento andato a fuoco. La figlia dell’uomo era uscita poco prima.

Il fumo uscito dall'appartamento di San Lazzaro

Il 73enne, a causa del fumo che ha inalato e delle ustioni, è stato elitrasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stata portata al nosocomio anche la vicina di casa per le inalazioni da fumo in codice di media gravità.

Pauroso incendio a San Lazzaro

Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Il condominio è stato dichiarato inagibile e molti dei residenti dello stabile evacuato sono stati medicati e soccorsi sul posto.