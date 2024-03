A13, incendio e incidente tra auto: traffico in tilt

Altedo (Bologna), 21 marzo 2024 - Un inizio di mattinata difficile, quello di oggi, sulla autostrada A13 Bologna-Padova. Poco dopo le 7, proprio all’uscita di Altedo, in corrispondenza con il casello, un’auto è andata a fuoco, per cause ancora da chiarire.

Incendio e incidente in A13: traffico in tilt

Sul posto la Polstrada di Altedo e i vigili del fuoco. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e le fiamme sono state spente prima che lambissero l’area circostante. Poco dopo, poi, al chilometro 10 della carreggiata sud in direzione di Bologna, all’altezza dell’area di servizio di Bentivoglio, c’è stato un incidente tra tre macchine. Nessun ferito, ma ha comunque comportato la chiusura dell’autostrada nel tratto interessato per il tempo necessario ai lavori di ripristino della carreggiata. Sul posto la Polizia stradale della sottosezione di Altedo.