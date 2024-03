A14 Bologna: via ai lavori per la quarta corsia, ecco dove

Bologna, 17 marzo 2024 – I cantieri servono, eccome, per sbloccare il nodo di Bologna e più in generale la dorsale autostradale che corre verso l’Adriatico, ed è senz’altro una buona notizia quella che dà Autostrade, con l’avvio dei cantieri propedeutici e la costruzione del ‘campo base’ per la realizzazione della quarta corsia sull’A14, nel tratto tra Ponte Rizzoli (Ozzano, nel Bolognese) e la diramazione di Ravenna.

Si tratta del cosiddetto ‘Lotto 0-B’, una fase preparatoria ai lavori più impattanti simile a quella già in moto per il Passante ‘di nuova generazione’ – uno dei temi del mega evento ‘Muoversì’ che mercoledì si terrà in Regione, alla presenza del ministro Matteo Salvini –, ossia l’allargamento di 13 chilometri e rotti di tangenziale e autostrada sul tratto bolognese, che per partire con gli espropri e poi con i cantieri più grandi attende solo l’approvazione del Pef di Aspi da parte del ministero dei Trasporti.

Nel frattempo però si corre per la quarta corsia verso il mare, come sottolinea l’ad di Aspi. "Si tratta di un’opera strategica nell’ambito dell’ambizioso piano di potenziamento di uno dei principali snodi viabilistici del Paese – afferma Roberto Tomasi –, pensato per efficientare e ridisegnare la mobilità anche in vista del Passante. Si avvia una nuova importante fase per questa regione e per il territorio nazionale. Il nostro gruppo è impegnato con determinazione per far sì che si possano toccare con mano quanto prima i benefici della grande strategia infrastrutturale progettata in questi anni".

Tomasi sembra voler ricordare un po’ a tutti che Autostrade, specie sul Passante, la sua parte l’ha fatta. Ora bisogna passare ai cantieri. E intanto la realizzazione della quarta corsia – complessivamente lavorazioni per circa 400 milioni di euro – avvia le attività di ottimizzazione del traffico veicolare pesante e leggero, intervento fondamentale per la piena funzionalità del Passante. Aspi ha affidato alla controllata Amplia gli interventi contenuti nel ‘Lotto 0-B’ per la preparazione del piazzale dello svincolo di Toscanella di Dozza (è uno dei due caselli nuovi di zecca, l’altro sarà quello di Castel Bolognese/Solarolo) e il completamento del campo base a Castel San Pietro.

Entro maggio verrà completata l’installazione dei prefabbricati che diventeranno uffici, mensa e alloggi a servizio delle 330 maestranze impegnate.

Poi la società Amplia sarà impegnata nella realizzazione delle cantierizzazioni autostradali relative alle prime tratte, nonché nella costruzione del primo dei due cantieri operativi, in località Ponte Rizzoli.

Oltre alla realizzazione di un ampliamento di carreggiata in entrambe le direzioni lungo un tratto di circa 27 chilometri, il progetto – realizzato sotto la supervisione del ministero dei Trasporti – prevede l’adeguamento delle infrastrutture esistenti. Tra le principali gli svincoli di Castel San Pietro e Imola, quello per Ravenna e l’area di servizio Sillaro.

Sul fronte della sostenibilità, infine, Autostrade ha previsto la realizzazione di oltre 30 ettari di aree a verde, circa 15 chilometri di barriere fonoassorbenti di ultima generazione (per un totale di circa 67mila metri quadrati), utili a ridurre di oltre il 50% l’impatto acustico sul territorio circostante.