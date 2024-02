Passante, ultimo miglio. L’ok finale assieme al Pef

Il ministero dei Trasporti ha ricevuto, nella prima metà di gennaio, la relazione collegata alla validazione del progetto definitivo del Passante di Nuova Generazione. Il report che ha recepito le osservazioni della società di consulenza Rina Check è stato trasmesso al Mit da Autostrade per l’Italia (che finanzia interamente l’allargamento di tangenziale e autostrada, siamo arrivati a quasi 2 miliardi di euro), un passaggio fondamentale (che ha bypassato il gravoso guado, stralciato, attraverso il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici) per l’approvazione definitiva della mega opera. Quindi, adesso cosa manca? Manca il complesso Pef (Piano economico finanziario) che Aspi deve vedersi approvare dal ministero dei Trasporti. Un piano ‘pesante’ da oltre 38 miliardi di euro di grandi infrastrutture, dalla Gronda di Genova fino, appunto, al Passante di Bologna. Il progetto definitivo di quest’ultimo è legato indissolubilmente al Pef: le coperture, finora concretamente stimate, devono essere messe nero su bianco. Un giusto equilibrio che, come raccontato di recente dal Carlino, non può essere un percorso netto. L’aggiornamento del Pef ha nel Passante uno tra i nodi più discussi. Entro marzo dovrebbe esserci la parola fine a tutta la discussione interna, con l’approvazione del Piano, e solo allora si saprà se tutta la copertura stimata (cresciuta a dismisura dal 2016 a oggi) sarà stata confermata.

Intanto, i lavori del Lotto Zero stanno continuando. Ne ha dato formalmente notizia Palazzo d’Accursio. Qualcosa è già stato completato, mentre queste sono le chiusure a causa degli interventi ancora da completare. Tra Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Sud, tratto chiuso dalle da ieri sera fino a stamattina alle 6. Di conseguenza resta chiusa la carreggiata Sud del Raccordo di Casalecchio. Tra l’allacciamento A14/A13 e Borgo Panigale in direzione Nord, tratto chiuso dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani 16 febbraio. Di conseguenza sarà chiusa la carreggiata Sud del Raccordo di Casalecchio. Chiuso lo svincolo A13 Sud/A14 Sud.

Tra lo svincolo 11 e lo svincolo 9, e tra lo svincolo 10 e lo svincolo 8, della tangenziale in direzione Nord, tratto chiuso, in modalità alternata, dalle 22 del 16 febbraio alle 6 del 17 febbraio

Tra lo svincolo 8 bis e lo svincolo 10, e tra lo svincolo 9 e lo svincolo 11, della tangenziale in direzione Sud, tratto chiuso, in modalità alternata, dalle 22 del 13 febbraio alle 6 del 14 febbraio.

Paolo Rosato