Incidente A14, camion ribaltato: chiuso il tratto Forlì Faenza. Traffico e code

Ravenna, 20 marzo 2024 – Incidente sull’A14 in direzione Bologna: un grosso bilico si è rovesciato e chiude del tutto il passaggio sull’autostrada, in quanto è sdraiato su tutte e tre le corsie.

Sulla Bologna-Taranto, dunque, il tratto tra Forlì e Faenza è chiuso: l’incidente è avvenuto all'altezza del km 70, in territorio ravennate, vicino a Faenza. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. In direzione opposta si registrano 4 km di coda. All'uscita obbligatoria di Forlì si è formato 1km di coda.

Camion ribaltato sull'A14 tra Forlì e Faenza

Sul luogo dell'evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, sono in corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del mezzo da parte dei soccorsi meccanici e del personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Uscite consigliate

Per chi è diretto verso Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Cesena nord, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Faenza.