Chi sono le vittime dell’incendio nell’appartamento di Bologna

Bologna, 15 marzo 2024 – Una mamma che sorride felice all'obiettivo, con diversi look. Una mamma che mostra, orgogliosa, i progressi dei sui tre bambini all'asilo, in casa, al mare sul suo profilo Facebook. "Piena di adrenalina! La vita va vissuta intensamente", il suo motto condiviso sui social.

Stefania Nistor, 32 anni, di origine romena è morta stanotte con i suoi tre bambini (una bimba di 6 anni e due gemellini di 2) mentre dormiva con loro nella camera da letto riscaldata da una stufetta nella loro casa di via Bertocchi, zona Battindarno, a Bologna.

Sarebbe stato un corto circuito (che sembrerebbe accidentale) legato allo scaldino a innescare l'incendio e poi il fumo: i bambini - i gemellini di due anni Mattia Stefano e Giulia Maria Panaite e la sorella maggiore, Giorgia Alejandra Panaite - sono probabilmente morti asfissati dal fumo subito, la mamma è deceduta durante il trasporto in ospedale.

I piccoli descritti come "educatissimi, allegri, felici" dai vicini, di casa, sconvolti, che avrebbero voluto acquistare loro le uova di Pasqua.

Una famiglia "bellissima", che brillava di una luce che nemmeno la separazione aveva saputo offuscare. E Stefania "una ragazza molto gentile e carina".

Il marito non era con loro, nella notte della tragedia. E' accorso, in abiti da lavoro, nella notte assieme ai nonni, in via Bertocchi. Si è sentito male, straziato dal dolore, ed è stato portato all'ospedale Maggiore per accertamenti.