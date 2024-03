Incendio in un appartamento a Bologna: morti tre bambini e la mamma

Bologna, 15 marzo 2024 – Una notte di tragedia in zona Battindarno: una mamma di 32 anni e i suoi tre figli, due gemellini di due anni e uno di sei, sono morti un incendio divampato nell'appartamento dove vivevano, in via Bertocchi.

Le fiamme sono scaturite, pare dai primi rilievi, a causa del cortocircuito di una stufetta elettrica. In casa non c'era il padre dei tre bambini, in quel momento fuori per lavoro. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e personale del 118. L'appartamento è stato posto sotto sequestro.

“Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia – le parole dei sindaco Lepore -. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza.”