Famiglia distrutta nell’incendio a Bologna, l’amica Eleonora: “Non so come potrò dirlo a mia figlia”

Bologna, 15 marzo 2024 - Continuano le testimonianze dei vicini di casa e degli amici della mamma morta asfissiata insieme ai tre figli nell’incendio del loro appartamento per colpa, sembra sicuro, di una maledetta stufetta elettrica.

Tra gli altri, a precipitarsi in via Bertocchi, Eleonora Lupica, amica di Stefania. "La bimba di 6 anni era la migliore amica di mia figlia, io non posso credere a quello che è successo. Sono devastata", racconta la donna.

L'amica giunta sul posto dell'incendio e, a destra, la mamma e i tre bambini asfissiati dal fumo

"Poco fa mi ha chiamato mia madre per dirmi di un incendio che c'era stato vicino casa mia, mi dice l'indirizzo e che hanno perso la vita una mamma con tre figli - racconta Eleonora -. Ero in tangenziale e sono esplosa a piangere mentre correvo qui".

Eleonora e Stefania erano diventate amiche grazie alle proprie figlie, le quali frequentavano la stessa scuola, si erano conosciute qualche anno fa, proprio quando Stefania era incinta dei due gemellini.

"Non so come dirò a mia figlia tutto questo, Stefania era una di quelle persone che vorresti avere per sempre al tuo fianco, era una ragazza speciale, di cuore".