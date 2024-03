Cosa ha provocato l’incendio di oggi a Bologna in cui sono morti i tre bambini e la mamma

Bologna, 15 marzo 2024 - Sarebbe stato fatale il monossido di carbonio per i tre bambini morti con la loro mamma nell'incendio divampato nella notte in via Bertocchi a Bologna. Era l'una circa quando, vedendo il fumo, un vicino di casa che vive al piano sopra ha dato l'allarme.

Incendio in via Bertocchi a Bologna: morti tre bambini (Mattia Stefano, Giulia Maria e Giorgia Alejandra Panaite) e la loro mamma Stefania Alexandra Nistor

A perdere la vita nel rogo due gemellini di due anni (Mattia Stefano e Giulia Maria Panaite) e una di sei (Giorgia Alejandra) e la loro mamma Stefania Alexandra Nistor di 32 anni.

Le fiamme sarebbero scaturite per il cortocircuito di una stufetta elettrica.

Secondo una prima ricostruzione la causa del decesso sarebbe stato proprio il monossido: mamma e figli dormivano nella stessa stanza e presumibilmente sono morti per le inalazioni del fumo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'appartamento al quarto piano hanno trovato un ambiente saturo di fumo.

"L'incendio - ha spiegato il vicequestore Pierluigi Pinto, dirigente del commissariato di Polizia Due Torri-San Francesco - con buona probabilità è stato generato da un impianto elettrico dove era stato allacciato un apparecchio per riscaldare. Ne è nato un cortocircuito e dalle prime verifiche fatte dai vigili del fuoco sembrerebbe del tutto accidentale”.

Una tragedia che ha lasciato tutti senza parole, sotto choc i vicini di casa. Il papà dei bambini dopo aver appreso la notizia si è sentito male ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore.