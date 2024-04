La Cremonese si illude poi cade. A Venezia addio sogni di gloria

Il campionato di Serie B si avvicina alla sua conclusione. Il Venezia non si ferma più, batte in rimonta la

Cremonese e guarda con occhi bene aperti la serie A. Ai grigiorossi non è bastato il gol di Vazquez, che al 23’ mette in rete approfittando di un’incertezza di Tessmann e Idzes, per portare a casa punti preziosi. Nella ripresa Gytkjaer pareggia su assist di Pohjanpalo con Saro incerto nell’occasione. Il portiere grigiorosso blinda poi la sua porta fino al 31’ quando una splendida azione di prima dei veneti porta al taglio vincente di Bjarkason. Poi è assalto infruttuoso dei grigiorossi (doppio miracolo di Joronen su Ciofani al 95’) fino al triplice fischio.

Risultati: Pisa-Catanzaro 2-2, Venezia-Cremonese 2-1.

Il turno: Brescia-Spezia, Modena-Sudtirol,

Parma-Lecco,

Ternana-Ascoli,

Cittadella-FeralpiSalò,

Cosenza-Bari,

Palermo-Reggiana,

Sampdoria-Como.

Classifica: Parma 70, Venezia, Como 67, Cremonese 60, Catanzaro 57, Palermo 52, Brescia 46, Sampdoria, Pisa 45, Cittadella 44, Sudtirol 43, Modena, Reggiana 40, Cosenza 39, Ternana 37, Bari, Spezia 36, Ascoli 34, FeralpiSalò 31, Lecco.