Il posacenere che ricicla le sigarette in piazza Verdi a Bologna: “Diventano materiali per la moda”

Bologna, 8 maggio 2024 – Piazza Verdi, e tutta Bologna si muovono, seppur a piccoli passi, verso un futuro più green. Nell’ambito della campagna nazionale ‘#Riciccami’, di Human Maple (una start up di Castelfranco Emilia), è infatti stato installato, davanti alle Scuderie, il primo posacenere della città in grado di riciclare i mozziconi di sigarette (video).

I posacenere riciclatore di piazza Verdi

Piazza Verdi non è stata scelta a caso: cuore della movida universitaria, è anche una zona di incroci e traffico. “È un progetto che calza alla perfezione con le nostre parole chiave: innovazione e sostenibilità. Il nostro lavoro sul territorio comprende il sostegno ai progetti di realtà che si distinguono di più, come Human Maple, una startup che conosciamo da tempo e con cui Emil Banca ha attivato una partnership. È un progetto utile e semplice da capire, cosa fondamentale per educare in primis noi stessi e tutti i cittadini e sposa la nostra mission di sostenibilità che punta a spronare tutti i componenti della società a fare di più in questo senso”, spiega il direttore generale di Emil Banca, Matteo Passini, che ha sostenuti i costi di installazione.

“Con la campagna ‘#Riciccami’, noi di Human Maple forniamo ai locali convenzionati il posacenere, il servizio di manutenzione e di raccolta e riciclo delle cicche, sia di quelle classiche, a combustione, sia degli stick delle moderne sigarette elettroniche. I mozziconi recuperarti al momento vengono stoccati in attesa che sia pronto lo stabilimento che la startup sta costruendo a Modena e dove le cicche, grazie al procedimento da noi studiato e brevettato, torneranno a nuova vita, diventando materiale per le imbottiture di giacche, cuscini e altri indumenti del settore moda. Creando così un'economia circolare della sigaretta” racconta Ali Benkouhail, amministratore e co-fondatore di Human Maple.

Il successo della campagna ‘#Riciccami’ è frutto anche del marketing che ha deciso di utilizzare posacenere con una grafica accattivante e che propongono ai fumatori simpatici sondaggi a cui partecipare scegliendo il lato in cui infilare la cicca invece che buttarla a terra.

Virtus o Fortitudo? Mare o montagna? Spritz o Spread? Sono alcune delle domande proposte sui posaceneri. Un accorgimento semplice che, numeri alla mano, riduce notevolmente il quantitativo di cicche abbandonate a terra. Per ora i posaceneri riciclatori sono 150 in tutta Italia, dall'Emilia-Romagna, alla Lombardia fino alla Puglia e alla Sicilia: dove sono installati, la diminuzione della dispersione delle cicche è pari al 46%.

Il costo del posacenere installato in piazza Verdi è stato coperto da Emil Banca che ne ha installato uno analogo anche davanti a MUG, l'hub dell'innovazione che la Bec ha aperto in via Emilia.