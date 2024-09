’Benedite’ scala le classifiche . Entra nella top hit del rock cristiano

È già stato inserito nelle top hit del rock cristiano su Spotify, il nuovo singolo "Benedite" di Edoardo Tincani, autore del testo, e Stefano Caffagni che ne ha curato la musica, etichetta Artisti Online. La canzone è stata pubblicata il 6 settembre nel pieno del "Tempo del Creato": San Francesco, infatti, riveste un ruolo cruciale nella narrazione del testo dove riecheggiano le tematiche e la forma del celeberrimo cantico delle creature. "Benedite - racconta Tincani - con la sua melodia dolce e ritmata, è un invito alla gratitudine per i doni ricevuti dalla creazione, dalla terra agli abissi, ma contiene anche una riflessione: del creato fa parte l’umanità, quindi ognuno di noi. A tutti piace contemplare e ammirare le meraviglie della natura, che possono essere le montagne o il cielo stellato, ma il cristianesimo insegna a ricomprendere nella lode a Dio ciò che ci sfida e che non è facile benedire, ad amare anche le persone meno amabili, le giornate di pioggia oppure i fatti che lasciano il segno sulla pelle". Il brano termina con un insieme di suoni nel quale le voci umane si intrecciano ai gorgheggi degli uccelli, per sottolineare il senso universale e francescano della creazione.

Cesare Corbelli

Nella foto. Edorardo Tincani (a sin) con Stefano Caffagni