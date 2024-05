Bigi facilitatore: "Serve un gruppo di esperti ad hoc"

"Meglio di così si faceva fatica. Con tutto il rispetto per chi li ha preceduti, un livello musicale così alto a Rcf Arena non si era mai visto. Gli Ac/Dc sono i numeri 1 al mondo nel loro genere e qui si può dire che hanno decretato il salto di cui c’era bisogno. Ineccepibile l’organizzazione di Claudio Trotta e di tutta la squadra di Barley Arts".

Così Alberto Bigi commenta il grande evento di sabato scorso. Trent’anni di esperienza in Arci come organizzatore di spettacoli dal vivo, che sono tornati utili per portare Ac/Dc e Claudio Trotta a Reggio Emilia. "Sono amico da tanto tempo sia di Roberto Olivi sia di Claudio Trotta – racconta Alberto Bigi – e ogni volta che parlavo con ognuno di loro mi veniva l’idea di farli incontrare. Claudio ha una competenza illimitata in campo musicale ed è una persona di grande cultura oltre ad essere un esperto manager. È rimasto l’unico in Italia a non aver ceduto il pacchetto di maggioranza della sua azienda a multinazionali, per continuare a svolgere il suo lavoro con la sua impeccabile professionalità, con passione e sensibilità. Rappresenta nel panorama musicale un esempio unico, al di là dell’aspetto legato al business è un vulcano di creatività".

La paternità di questo fruttuoso match è dunque di Alberto Bigi, che chissà se continuerà a prestare la sua consulenza per costruire il futuro di Rcf Arena: "Al momento non ho ricevuto nessuna proposta, che certamente mi farebbe piacere. Ma poi dovrei valutare il progetto che ha in testa la proprietà, perché ritengo che per andare avanti serva una squadra, un management in grado di relazionarsi con i veri protagonisti di questo difficile mondo per ‘vendere’ l’Arena".

Stella Bonfrisco