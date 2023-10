Bimbo fuggito torna a parlare con i genitori

Un bambino nato a Reggio da genitori albanesi, di 10 anni, è stato sentito in audizione protetta davanti al gip Dario De Luca. L’udienza era inizialmente fissata per lunedì ma è stata anticipata a prima dell’inizio dell’anno scolastico per facilitare il minore. Lui e un altro bambino che compirà 11 anni si erano allontanati da casa il 27 aprile. I carabinieri avevano diramato una nota di ricerca, poi una pattuglia era accorsa in un locale di Rubiera dove un cittadino di 58 anni aveva accompagnato i due minori che aveva notato per strada. "Siamo andati via dalle nostre case perché abbiamo paura che i nostri genitori ci trovino e ci picchino di nuovo, come sono soliti fare". E’ il racconto che i due quel giorno fecero prima al 58enne e poi in caserma. Per i genitori dei due bambini è scattata un’indagine per maltrattamenti. Il gip De Luca nell’ambito di un incidente probatorio aveva nominato la psicologa Delfina Scicchitano come consulente. Il bambino è stato ascoltato da entrambi. I bambini erano stati collocati temporaneamente in comunità, ma nel frattempo quello di origine albanese ha ricominciato a vedere i genitori in forma protetta. Mentre l’altro sarà ascoltato nei prossimi giorni.