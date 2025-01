Bizzarri ‘cuce’ la scalata: obiettivo Versace

E’ arrivata forte la scossa reggiana nel mondo della moda che conta. Il manager rubierese Marco Bizzarri, che ha decretato il successo di aziende come Stella McCartney, Bottega Veneta e Gucci, dopo aver investito ed essere diventato il presidente del marchio bolognese Elisabetta Franchi, pare intenzionato a proseguire nello shopping nel comparto del lusso. Il mirino è puntato sulla griffe Versace.

Mesi fa Bizzarri aveva dichiarato: “Questo nuovo capitolo della mia vita professionale sarà focalizzato sugli investimenti in aziende e in risorse umane di valore”.

Da indiscrezioni della stampa specializzata emerge in queste ore che l’ex ceo di Gucci saterebbe studiando le carte della “maison della Medusa” e lavorando per reperire i fondi necessari per un’eventuale acquisizione.

La casa di moda, fondata da Gianni Versace e dal 2019 nelle mani di Capri Holdings, sta riscuotendo basse vendite che stanno danneggiando il fatturato complessivo del gruppo portato avanti dalla sorella Donatella, il cui contratto scade il mese prossimo.

L’asta del marchio, che era iniziata con circa 15 aspiranti acquirenti, ora li vede già dimezzati.

Figura tra ritirati un pezzo da novanta come Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, mentre si vocifera che siano ancora in corsa il Gruppo Prada, Renzo Rosso, patron di Diesel, oltre al fondo di private equity londinese Permira e la Investcorp degli Emirati Arabi.

Una concorrenza forte per Bizzarri, quando manca davvero poco alla prossima tornata di offerte, che dovrebbe terminare a inizio febbraio.

Per ora il diretto interessato non si è sbilanciato pubblicamente sull’affare, ma gli indizi ci sono tutti. Bizzarri, nato a Reggio nel 1962, dal 2005 al 2009 è stato presidente di Stella McCartney e dal 2009 al 2014 di Bottega Veneta. Dal 2012 invece fa parte del comitato esecutivo di Kering.

Elisabetta Grassi