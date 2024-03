Cala la popolazione scolastica. Ma è boom di iscritti stranieri

di Stella Bonfrisco

Continua a diminuire la popolazione scolastica reggiana, scesa lo scorso settembre a 77.403 studenti, 714 in meno rispetto all’anno scolastico precedente. È quanto emerge dall’ultimo Annuario della Scuola reggiana, la pubblicazione della Provincia insieme all’Ufficio scolastico di Reggio Emilia, curata da Luciano Bonacini e da Rainer Girardi, che da 30 anni fornisce un quadro dettagliato del sistema educativo provinciale.

Annuario, che è stato presentato dal presidente e dalla vicepresidente con delega all’Istruzione, Giorgio Zanni ed Elena Carletti, insieme al dirigente dell’Ufficio scolastico Paolo Bernardi, e ai curatori.

"Una diminuzione particolarmente sensibile nelle scuole primarie – ha spiegato Elena Carletti – con 602 alunni in meno. Meno marcata in quelle dell’infanzia, mentre le superiori registrano una lieve crescita dello 0,4% e, nella fascia 0-3 anni, sono stati ben 175 i bambini accolti in più. Continua a crescere anche il tempo pieno, nell’anno scolastico 2023/24 frequentato da ben 9.168 alunni delle elementari, pari al 42,6% degli iscritti contro il 31,8% di dieci anni fa".

Dunque la scuola primaria registra una diminuzione complessiva del 2,6%, la scuola secondaria di I grado dell’1,3 % mentre quella di II grado registra una lieve crescita dello 0,4%.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado statale e paritaria, nel 2023/24 gli iscritti alle prime classi nell’area liceale sono il 37,4% (-0,5%), segue l’area tecnica, che si attesta al 36,7% (+0,4%), infine quella professionale, i cui iscritti sono il 25,9% (+0,1%).

Dati positivi per i 5 corsi Its (Istituti tecnici superiori, nati nel 2008), che raccolgono 227 iscritti, 20 in più dell’anno precedente.

Nelle scuole reggiane sono 11.960 gli studenti non italiani, più 249 rispetto allo scorso anno scolastico. Si tratta del 19,6% della popolazione studentesca (a fronte del 18,6% dello scorso anno scolastico), una percentuale più alta della media sia regionale (17,4%), che nazionale (10,6%).

Gli studenti stranieri iscritti ad una scuola superiore sono 3.065. Il 20,3% frequenta un liceo, il 35,8% un istituto tecnico e il 43,9% una scuola professionale. Il loro numero è aumentato di 47 unità rispetto all’anno scorso. Il 69% degli alunni stranieri, infine, è nato in Italia. "Quando si parla di classi ‘ponte’ e ‘differenziali’ occorre sempre prestare la massima attenzione, perché il rischio è quello di un’inclusione che non si realizza mai", ha commentato Elena Carletti, sollecitata a rispondere circa la proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di istituire classi separate per gli alunni stranieri con deficit linguistico o matematico. E ha aggiunto: "Vengo da un territorio in cui il tema dell’incidenza degli alunni stranieri per classe è sempre stato molto forte. Noi lo abbiamo sempre svolto nei termini di una accoglienza che prevedesse il numero maggiore di ore in classe insieme agli alunni italiani. Questo perché credo che al di là dell’alfabetizzazione ci sia un tema di accoglienza, affiancamento e frequentazione per l’integrazione di questi alunni". L’Annuario è disponibile su www.provincia.re.it nella sezione ’Scuola e Diritto allo studio’.