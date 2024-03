Case di pregio e auto di lusso e basso reddito dichiarato: scoperto giro di false fatture legate alla cosca calabrese

Reggio Emilia, 21 marzo 2024 - Hanno acquistato una casa di pregio ed erano in possesso di numerose auto costose e di grossa cilindrata senza però che apparentemente potessero permetterselo.

Da qui sono scattati i controlli nei confronti di una famiglia da parte del Nucleo investigativo dei carabinieri e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, che hanno dato il via all'attività di indagine Chrysalis.

E’ emerso un giro di fatture false emesse tra il 2016 e il 2019 per un totale di 10 milioni, messe a disposizione di "clienti" per evadere l'Iva e realizzare frodi fiscali per 2,5 milioni di profitti illeciti.

Le indagini hanno permesso di accertare "la costituzione di società cartiere, intestate fittiziamente a soggetti prestanome, ma di fatto gestite da un uomo di origine calabrese, vicino alla criminalità organizzata della “Cosca Emiliana”, che hanno emesso tra il 2016 e il 2019 fatture per operazioni inesistenti per circa dieci milioni di euro”.

Tali società, secondo quanto appurato dalle indagini – ricevevano giornalmente numerosi bonifici, che venivano prelevati in contanti da vari uffici postali per essere poi restituiti a chi aveva effettuato il bonifico stesso.

A riscontro di questo stratagemma si era già proceduto “al sequestro dei contanti e del saldo presente sul conto corrente di due società, ritenute essere delle cartiere, per un totale complessivo di 69.926,33 euro. L’attività di indagine ha così permesso di accertare la sussistenza di sei società cartiere, che apparentemente si occupavano di lavori edili, di meccanica e commercio di autovetture”.

L'operazione di indagine è stata denominata Chrysalis

Le società, in realtà, “erano state costituite al solo scopo di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire ai beneficiari l’evasione delle imposte sui redditi e dell’Iva. Nei confronti di cinque società e di 15 persone risultati essere, nel tempo, loro rappresentanti legali e/o amministratori, dislocate nelle province di Reggio Emilia e Parma, sono stati emessi un decreto di sequestro preventivo e un decreto di perquisizione locale e personale”.

Al termine delle attività d’indagine è stato appurato che due tra le società interessate hanno utilizzato, nelle rispettive dichiarazioni annuali ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti ricevute dalle società cartiere per oltre dieci milioni di euro, mentre ulteriori tre società hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, procurandosi un profitto illecito totale quantificato in circa due milioni e mezzo di euro.

Contestualmente all'esecuzione del decreto di sequestro sono state eseguite 6 perquisizioni locali e personali nei confronti dei destinatari del provvedimento. Nel corso delle operazioni si è provveduto a notificare, nei confronti di tutti i 15 indagati, un'informazione di garanzia.