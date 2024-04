Choc anafilattico dopo la puntura di un insetto: gravissimo 56enne in arresto cardiaco

Correggio (Reggio Emilia), 30 aprile 2024 - Sono intervenuti i soccorsi sanitari in forze, nel pomeriggio alla prima periferia di Correggio, al quartiere Espansione Sud, dove un uomo di 56 anni è stato colpito da un grave malore, quasi certamente dovuto a uno choc anafilattico dovuto alla puntura di un ape o di un altro simile insetto.

Poco dopo le 15 è scattato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto ambulanza, automedica, autoinfermieristica e pure l’elisoccorso di Parma. Da subito le condizioni dell’uomo sono apparse gravissime, con un arresto cardiaco in atto.

Le terapie rianimatorie sono state in grado di riattivare i parametri vitali, pur se le condizioni generali dell’uomo sono rimaste gravissime. Dopo le prime cure, è stato caricato in ambulanza per il trasporto al Santa Maria Nuova di Reggio, sempre accompagnato dal personale medico dell’elisoccorso.

A dare l’allarme è stato un familiare, quando si è accorto dell’uomo in casa, riverso a terra privo di sensi, quasi certamente dopo essere tornato dal giardino esterno, dove si sarebbe verificato il contatto con l’insetto, che ha poi provocato lo choc anafilattico. Al momento della partenza dell’ambulanza dall’abitazione, le condizioni del paziente risultavano molto gravi.