Correggio, sperona l'auto dei carabinieri per evitare il controllo

Correggio (Reggio Emilia), 6 marzo 2024 - E’ stato avvicinato dai carabinieri per un normale controllo stradale, in via Argine a Correggio. Ma l’automobilista per evitare l’accertamento è partito di scatto, speronando la vettura di servizio del 112. I militari, nonostante lievi contusioni, sono scesi dall’auto per raggiungere il conducente e i passeggeri che si trovavano sull’auto, tutti fermati. In loro possesso duemila euro in denaro contante, di provenienza ancora in fase di accertamento. Almeno di cinquemila euro, invece, i danni alla vettura dei carabinieri. Un 37enne abitante a Correggio è stato arrestato per danneggiamento aggravato e lesioni personali. E’ accaduto verso le 12 di ieri. L’auto era segnalata come sospetta dal sistema elettronico delle telecamere dei varchi. E per questo è stata controllata. Ma alla vista degli uomini in divisa, il 37enne è ripartito, colpendo la vettura delle forze dell’ordine nella parte anteriore, nel tentativo di spostarla per ottenere lo spazio necessario per fuggire. Ma i carabinieri hanno impedito questa manovra, riuscendo a bloccare il conducente e a identificare le persone che erano con lui. Mentre si indaga per chiarire i motivi della tentata fuga in auto.