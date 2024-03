Correggio, trattori rubati rinvenuti in aperta campagna

Correggio (Reggio Emilia), 20 marzo 2024 – Veicoli rurali rubati in tre aziende agricole sono stati rinvenuti ieri pomeriggio dai carabinieri di Correggio. Si tratta di due trattori agricoli ed un autocarro del valore complessivo di circa 80 mila euro. L’attività è stata portata a termine dai carabinieri dopo le denunce di furto presentate dai proprietari dei mezzi rubati, tutti nella zona correggese. Simili le modalità dei furti: i malviventi, nel portare via i mezzi agricoli avevano forzato le serrature dei portelloni del capannone, e dei cancelli. E ieri, durante un servizio perlustrativo, i militari dell’Arma hanno controllato casolari ed edifici aziendali in disuso o dismessi, rinvenendo due trattori agricoli e un autocarro, risultati essere quelli rubati da tre aziende agricole di Correggio e denunciati dai rispettivi proprietari proprio qualche giorno prima. Si tratta di un trattore Landini, un trattore Goldoni ed un autocarro Iveco. Erano nascosti nella fitta vegetazione di campagna, probabilmente in attesa di essere trasportati e piazzati altrove. Dopo i previsti accertamenti, i tre mezzi agricoli sono stati restituiti ai rispettivi proprietari. Proseguono le indagini dei Carabinieri per identificare gli autori del furto.