Da oggi un cantiere in via Prampolini

Disagi per un cantiere da oggi in via Prampolini (Sp 12). Tra la fine del centro abitato di San Polo e la frazione di Cornacchia senso unico alternato e limite a 30 kmh. La Provincia ha emesso il provvedimento per operazioni di manutenzione straordinaria del Canale di Bibbiano - che costeggia la strada per un lungo tratto - da parte del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale. In paese in via XXV Aprile tra il piazzale della stazione e la rotatoria di via De Gasperi fino a sabato divieto di transito. Analogo provvedimento per viale Risorgimento lunedì 17 nel tratto da via XXV Aprile e via Allende, per la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali rialzati e di un tratto di marciapiede. Fino al giorno 17 divieto di transito e sosta vicino all’ex Magazzino Fer.