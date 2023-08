Dalla Schlein a Cuperlo Sfilata di big alla Festa Il Pd aumenta le date: "Salderemo i debiti"

"Se saremo ambiziosi, coraggiosi o folli lo vedremo: di sicuro è uno step di avanzamento rispetto al 2022, con novità importanti".

Non frena gli entusiasmi Massimo Gazza, segretario provinciale Dem, nel presentare ‘La Festa’, l’appuntamento estivo del Pd che anche quest’anno sarà presente all’Iren Green Park di via dell’Aeronautica a partire da domani fino al 3 settembre con il claim ‘Seminiamo futuro’. L’evento passa dai 12 giorni dell’anno scorso ai 16 di questa edizione; inoltre si aggiungerà un nuovo ristorante, ‘Il Falo’ – già presente alla festa di Villalunga con la sua offerta di carne alla griglia – portando così a 5 i posti dover poter cenare, oltre a truck food, una pizzeria, gelateria e pasticceria.

Una macchina organizzativa da oltre 5mila volontari che inevitabilmente guarderà anche ai conti: "Lo scorso anno, il primo dal rientro post Covid, abbiamo fatto grandi investimenti per vedere se questo evento fosse sostenibile. Il risultato positivo ci ha portato ad aumentare l’offerta per avere un risultato economico importante per il partito" le parole di Alfredo Medici, tesoriere Pd provinciale.

"Confidiamo entro la fine dell’anno di chiudere i debiti accumulati dalle gestioni precedenti che non sono andate benissimo" riferendosi al ben noto buco da 2 milioni di euro derivante dalle vecchie feste dell’Unità e che aveva portato all’interruzione, poi prolungata dal Covid. "Abbiamo riallacciato i rapporti con i fornitori e le aziende – chiosa Medici – e ci fa molto piacere che siano di nuovo qui per darci fiducia". Detto dei conti passati, Gazza è invece tornato sul presente: "La cucina e gli spettacoli sono utili, ma questa festa è un evento principalmente politico. Ci sentiamo chiamati a un impegno costituente, contro un Governo che danneggia il nostro paese e speriamo duri il meno possibile". Inevitabile quindi passare alla lunga lista di ospiti politici ("Ancora in via di definizione: puntiamo ad aprire anche alle forze politiche alternative al Governo di destra come Azione") che parteciperanno alla kermesse. Non poteva quindi mancare Elly Schlein, la segretaria nazionale del Pd, che sbarcherà al Campovolo mercoledì alle 18; lunedì invece sarà la volta di Graziano Delrio e del commissario europeo Paolo Gentiloni, ma non mancheranno anche Gianni Cuperlo, la deputata Ilenia Malavasi e l’assessore regionale Alessio Mammi, sindaci come Matteo Lepore (Bologna) e Beppe Sala (Milano) oltre al governatore Stefano Bonaccini a chiudere l’evento domenica 3 settembre intervistato dalla direttrice del Qn-Carlino Agnese Pini.