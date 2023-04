Diego Serraino è morto, addio al sociologo degli ultimi. Figura chiave di Pieve

Reggio Emilia, 11 aprile 2023 – Un lutto colpisce duramente il terzo settore della nostra città. Durante questi giorni pasquali si è spento a 82 anni il dottor Diego Serraino, molto conosciuto a Reggio. Serraino aveva iniziato la propria carriera come assistente sociale e l’aveva terminata come sociologo, arrivando a incidere profondamente sulle politiche della nostra città, cosa che lo aveva portato a diventare anche consigliere dell’Omozzoli Parisetti, la storica casa di riposo collocata in un edificio che sin dal 1400 è vocato al sostegno alle fragilità.

Serraino aveva tenacemente combattuto durante la sua carriera la piaga della tossicodipendenza in città, particolarmente cruda e diffusa durante gli anni ’70 e ’80. Il suo forte impegno verso il prossimo lo aveva poi portato a dedicarsi alla cura della terza età. I più giovani e i più anziani: su questi due estremi si è concentrato il lavoro del sociologo originario di Pieve.

Come anticipato, Serraino era diventato anche un importante docente e fu il promotore in città delle scuole di formazione per Operatorio socio sanitari e Operatori socio assistenziali, figure oggi diventate determinanti per la tenuta del sistema socio-sanitario della città. Serraino è stato poi presidente di circoscrizione a Pieve Modolena per diversi anni, dove ha seguito in prima persona e sponsorizzato la progettazione e la realizzazione di parchi pubblici come quello del Carrozzone, così come la nascita dell’asilo scuola Nilde Iotti, oltre ad essersi battuto per realizzare piste ciclabili, centri sportivi e sociali per il quartiere.