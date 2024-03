Dona mezzo milione alla parrocchia di Rivalta

Reggio Emilia, 30 marzo 2024 - La Pasqua porta in dote un dono inaspettato per la diocesi reggiana. Un’anziana la scia mezzo milione d’euro e una casa in eredità alla parrocchia di Rivalta. La notizia è stata ufficialmente annunciata ai fedeli nel notiziario settimanale parrocchiale. La benefattrice Pia Ersilia Rossi, deceduta all’età di 88 anni nel marzo del 2022, ha deciso di aiutare la parrocchia di Rivalta attraverso un lascito testamentario di oltre 500mila euro e un’abitazione situata a Canali.

"La signora Pia Ersilia Rossi – dice il parroco don Riccardo Mioni – viveva a Canali ed era originaria di Cervarolo. Il suo funerale era stato celebrato nella chiesa di Rivalta e la salma era stata poi accompagnata nel locale cimitero. Anche il marito Celso Notari e le due figlie riposano nel cimitero di Rivalta: probabilmente è una delle motivazioni che l’ha portata a compiere questa sua importante donazione a favore della nostra comunità. Non ho conosciuto Pia Ersilia e dalle informazioni raccolte non aveva legami con Rivalta. Il marito era originario di Vezzano sul Crostolo".

L’eredità ammonta ad oltre 500mila euro e alla parrocchia è stata donata anche l’abitazione in cui viveva Pia Ersilia Rossi. "Sicuramente si tratta di un’entrata straordinaria per la nostra comunità – sottolinea don Mioni –. Abbiamo già iniziato a ricevere la donazione. In futuro organizzeremo iniziative per ricordare la signora Pia Ersilia: per lei intanto stiamo celebrando Messe in suffragio. Valuteremo poi come utilizzare la donazione e non escludiamo di realizzare opere in ricordo della stessa benefattrice. Un atto di generosità notevole nei nostri confronti ed è doveroso esprime gratitudine a Pia Ersilia".

Nel notiziario settimanale, distribuito recentemente a tutte le famiglie in occasione della domenica delle Palme e della Pasqua, la parrocchia di Rivalta ha ringraziato pubblicamente "la signora Pia Ersilia Rossi che ha lasciato tutti i suoi beni in eredità. Sarà nostro impegno non solo ricordarla nelle nostre preghiere, ma anche le due figlie e il marito che riposano tutti nel cimitero di Rivalta. L’eredità ammonta ad oltre 500mila euro dalle quali dovranno essere detratte tasse, tributi e debiti. La parrocchia ha ereditato anche una parte immobiliare che al momento attuale non è gestita".