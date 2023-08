Femministe contro Portanova prima della partita: cori, striscioni e cartellini rossi

Reggio Emilia, 29 agosto 2023 – “Siamo tutte parte lesa, vergogna Reggiana”. Questo il coro intonato davanti al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia da una sessantina di attiviste dell’associazione Non Una di Meno che hanno dato vita all’ennesimo sit-in di protesta contro Manolo Portanova, il calciatore condannato a sei anni in primo grado, in abbreviato, per violenza di gruppo.

Le femministe si sono trovate intorno alle 19,30, prima del fischio di inizio della partita di Serie B fra Reggiana e Palermo. Con tanto di striscioni, fischietti e cartellini rossi simbolici (così come avevano fatto due mesi fa all’indomani dell’annuncio dell’ingaggio del centrocampista scendendo in piazza Prampolini e due settimane dopo con un blitz ai campi di allenamento di via Agosti) hanno contestato la società granata e gli sponsor con numerosi cori.

“Noi siamo qui e continueremo a farci sentire finché non otterremo che Portanova resti in spogliatoio – ha spiegato Carla Ruffini, portavoce del movimento – Non molliamo. Abbiamo chiesto un confronto alla società, senza successo. Anche le donne dei gruppi organizzati della tifoseria non ci hanno dimostrato solidarietà e le istituzioni reggiane tollerano questa situazione. Siamo qui per sensibilizzare le famiglie e tutti coloro che ci vorranno ascoltare”.