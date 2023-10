Furgone contro un palo, muore mamma di 29 anni: "Una grande lavoratrice"

Scandiano (Reggio Emilia), 10 ottobre 2023 – Ieri mattina il Caffè Moro ha aperto con l’amarezza nel cuore. Ana Maria Botezatu, 29 anni, giovane mamma romena di due bambini, aveva iniziato a lavorare lì solo da un paio di settimane, prima di perdere la vita nel terribile incidente di domenica sera, a Levizzano di Castelvetro (Modena).

Il furgone guidato da suo marito si è schiantato contro un palo, in via Sapiana attorno alle 19; il 38enne è rimasto ferito in modo non grave ed è stato portato all’ospedale di Baggiovara. Purtroppo per la giovane donna, che si trovava sul sedile del passeggero, l’impatto è stato fatale ed è morta sul colpo. La scena ha lasciato sotto choc tutti gli altri veicoli in transito, nessuno dei quali è rimasto coinvolto nell’incidente. Gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

“Siamo tutti senza parole – riferiscono i titolari del Caffè Moro, Vincenzo Celato e Roberta Tosi, anche a nome di tutto lo staff –. Ana Maria si è fatta voler bene subito da tutti. In questo breve periodo in cui abbiamo lavorato insieme non abbiamo avuto modo di conoscerla molto a livello personale, ma sul piano professionale si è dimostrata fin dal primo giorno una persona valida e affidabile". Oggi il Caffè Moro rimarrà chiuso per lutto: "Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia".

Prima ancora, la 29enne aveva lavorato per qualche mese in cucina all’enoteca Astolfo sulla Luna. "Aveva iniziato a maggio e il contratto si era concluso il mese scorso – dice la titolare, Giulia Saccani –. Era una ragazza vivace e una grande lavoratrice, sempre molto attenta. Era solare e vivace, veniva a lavorare sempre col sorriso, una dote davvero molto rara".

L’Amministrazione comunale di Scandiano si unisce "al dolore della famiglia per una vita spezzata troppo presto, rendendoci disponibili per ogni evenienza ma rispettandone il profondo dolore" è il messaggio condiviso dal sindaco, Matteo Nasciuti.