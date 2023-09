Incendio Auto a Fuoco a Fosdondo: Nessun Ferito

Molta paura, ma per fortuna nessun ferito, l’altra sera a Correggio per un incendio divampato in un’auto in movimento, all’altezza dell’incrocio di via Fornacelle, a Fosdondo. E’ stata una donna a dare l’allarme al 115, facendo intervenire i vigili del fuoco per domare le fiamme, che nel frattempo avevano distrutto completamente l’autovettura. Non si registrano conseguenze alle persone. E ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti nella zona industriale di Rio Saliceto per una perdita di gasolio che si era verificata dal serbatoio di un autocarro in transito.