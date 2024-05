Incendio a Reggio Emilia, rogo in salotto: marito e moglie salvati dai muratori

Reggio Emilia, 14 maggio 2024 – Hanno sentito odore di bruciato e poi, alla vista delle fiamme, non ci hanno pensato due secondi a intervenire nell’abitazione di fronte per portare fuori in salvo una coppia di anziani che era rimasta intrappolata in uno spaventoso incendio nel quartiere Santa Croce.

Gli ‘eroi’ del giorno sono alcuni muratori che stavano lavorando ad un cantiere in via Axum, nei pressi del civico 11, dove intorno alle 15,45, è divampato un rogo in una casa dove vive una coppia di 80enni.

Si sono precipitati all’interno dell’edificio e, caricati i due anziani in spalla, si sono spostati velocemente verso l’esterno per poi chiamare l’ambulanza e i vigili del fuoco.

Marito e moglie sono rimasti ustionati e intossicati. Sono stati portati immediatamente al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove si trovano tuttora ricoverati: l’uomo è in gravi condizioni, mentre la donna è entrata con un codice di media gravità. Ma entrambi, dai primi accertamenti, non risulterebbero essere in pericolo di vita.

I pompieri sono arrivati da via della Canalina con due squadre per domare le fiamme. Stando alle prime ricostruzioni, tutto sarebbe partite per cause accidentali (forse un mozzicone di sigaretta o altro), innescando il rogo ad una poltrona in pelle all’interno dell’abitazione dove si è propagato poi l’incendio. Ingenti i danni riportati nello stabile residenziale.

I tecnici comunali sono al lavoro per verificare l’inagibilità dell’edificio. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale del comando di via Brigata Reggio per dare supporto viabilistico ai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento.